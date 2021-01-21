落實通識科改革 「重新冠名委會」運作 教協：驚通識驚到名都不叫

嶺大副校做主席 今開第二次會

據課程發展議會網頁，「課程發展議會-香港考試及評核局（重新冠名科目）委員會」（下稱委員會）共12人，包括兩名負責通識教育的教育局官員（見圖），網頁未披露會議紀錄及開會資料。考評局回覆稱，委員會相關工作進程會適時在網站公布。

出任委員會主席的嶺大協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬回覆查詢稱，委員會將按教育局公布的改革通識方向，制定具體落實安排，包括調整內容，改為及格、不及格等。教育局多次稱目標是新學年（今年9月）中四實施新課程。劉智鵬稱，上周召開首次會議，主要選主席、聽匯報，未知之後工作時間表，但因科目變動多，料之後或需頻密開會處理。對於反對通識改革爭議聲不絕，劉智鵬說自己對通識改革持開放態度，認為社會環境相比成科時已變，且學科已實施多年，要檢討及改革也合理，「不可能一成不變」。

9月推新科至今無消息 教師稱難配合

通識教育教師聯會主席劉錦輝稱，新科目標9月推行，但至今沒有任何消息，教師相當被動，「唔知咩名，刪幾多內容唔知，刪哪一部分唔知」，難以配合。他說，相比起通識科教師或要「轉型」，更擔心是否可以及時配合課程改動，「與現有通識課程（相比）多了什麼少了什麼，哪些教材可以留下」，認為科目要短時間內大改革，史無前例，既然維持必修必考，有一定地位，「老師都想教得好，學生學得好」，希望局方可盡快交代，「愈快愈好」。

教協理事張銳輝稱，對「重新冠名科目」委員會的名稱感可笑、不知所謂，「驚通識驚到名都不叫」。他稱，「正常情况的話」，一般委員會由學者及前線教師組成，可反映業界及專業意見，惟在目前環境下，質疑「可否發揮原有功能」，因教育局明顯急需完成政治任務。

教育局重申，繼續本着「專業領航」原則，與課程發展議會和考評局跟進通識科改革詳情，包括課程內容及公開試細節，希望最快於2021/22學年中四級推行課程，當所有安排敲定後，會盡快向社會和學界公布。