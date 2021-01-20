教育
語文同樂 第486期

中學限定：上一堂溝通課 空服開班（續）

【明報專訊】年輕人愛用電子產品溝通，昔日與朋友「煲電話粥」早已成為絕唱。現時溝通大多依賴訊息，以及在社交媒體發布近况，變相減少與人面對面交流的機會。

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