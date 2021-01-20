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2021年1月20日星期三
語文同樂 第486期
升學前留瘋狂回憶 體藝生划艇上學去
反對學生自行污名化大學 中大副校：每聞「暴大」感痛心
考評局下月審議明年DSE校本評核安排
中學限定：空服開班˙嘉諾撒培德書院˙
中學限定：空服開班，教你溝通減誤會
中學限定：上一堂溝通課 空服開班（續）
第一印象：雲
古文食堂：飲食三類人
人物例子庫：“對我而言，人們生而平等。這並不只是喊喊口號的主張，而是一切事物的基礎。”
文字定格：平常作怪
文字發酵：英雄
參考答案
News feed：Live-streaming e-commerce
News feed：Mission accomplished
Answers, News feed
Infographic：Water resources in Hong Kong
Career：Military
Answers, Career
Comic：Jane Austen
Health：Salt consumption
News quiz：
中學限定：上一堂溝通課 空服開班（續）
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【明報專訊】年輕人愛用電子產品溝通，昔日與朋友「煲電話粥」早已成為絕唱。現時溝通大多依賴訊息，以及在社交媒體發布近况，變相減少與人面對面交流的機會。
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反對學生自行污名化大學 中大副校：每聞「暴大」感痛心
考評局下月審議明年DSE校本評核安排
中學限定：空服開班˙嘉諾撒培德書院˙
中學限定：空服開班，教你溝通減誤會
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第一印象：雲
古文食堂：飲食三類人
人物例子庫：“對我而言，人們生而平等。這並不只是喊喊口號的主張，而是一切事物的基礎。”
文字定格：平常作怪
文字發酵：英雄
參考答案
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News feed：Mission accomplished
Answers, News feed
Infographic：Water resources in Hong Kong
Career：Military
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Comic：Jane Austen
Health：Salt consumption
News quiz：
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