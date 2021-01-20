教育
語文同樂 第486期

中學限定：空服開班˙嘉諾撒培德書院˙

【明報專訊】機艙服務員着重禮儀及溝通能力，每次航班出發，空姐和空少會以最親切的態度服務機上乘客，回應乘客各種需要。與此同時，亦需要與其他機組人員合作，應付突發情况。

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