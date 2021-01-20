反對學生自行污名化大學 中大副校：每聞「暴大」感痛心

立法會教育事務委員會昨日召開會議，多名議員提及大學於反修例運動中成為衝突場所，指摘大學校方對學生價值觀教育不足，沒有大學管理層為此引咎辭職。

議員斥大學縱容學生

中大：約10學生遭懲處

吳樹培回應稱，自2019年校園發生激烈衝突，校方已全面檢討，並於去年11月向校董會匯報。他又稱，每次聽到大學被污名化為「暴大」都十分憤怒，要不斷提醒中大學生及教職員中大的校訓是「博文約禮」。他續說，校方去年制定了多元共融政策，推廣教導學生多元共融文化價值觀，並制定投訴機制，稱對於任何歧視欺凌都採取零容忍政策。

有議員亦批評大學縱容學生，質疑是否有學生因社會事件遭懲處。港大副校長（大學拓展）田之楠回應稱，學校有既定的紀律程序，如發現有學生違規，會有紀律行動。中大吳樹培則稱，絕對不同意校方縱容學生，作為教育機構，希望以教為先，惟亦會懲罰學生。他說，有10名以下的學生因為社會事件而犯校規、行使暴力或欺凌行為遭懲處，強調有關程序仍在進行，部分學生或因被捕正等候法律程序，法律程序完成後校方會續以紀律程序處理。

另外，會上亦就學校課程檢討專責小組檢討報告討論，有議員關注通識科課程改革後如何確保教師質素。教育局長楊潤雄表示，若有教師違反專業操守，局方將認真處理，最快第一季、最遲第二季，分享過去處理教師個案的經驗，包括如何改善有關工作等。