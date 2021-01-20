升學前留瘋狂回憶 體藝生划艇上學去

明報記者 黃焯謙

16歲的阿孫受家人感染，喜歡行山、露營等戶外活動。他前年考取獨木舟三星章，之後曾划艇數次，包括與父親花3小時由塔門划艇至烏溪沙。阿孫家人早前購入充氣獨木舟，令他一時興起，向同學提議划艇上學，對方雖只得一次划獨木舟經驗，但仍願陪同阿孫嘗試，最後兩人決定同划一艇上學，並邀請另一同學在城門河畔沿途拍攝。

未天亮出發 全程個半鐘

雖然划艇上學是阿孫隨意提出，但事前準備卻不「馬虎」。阿孫說，他要規劃划艇路線，並制定時間表，確保在指定時間前到達中途站，免得上學遲到。在實行划艇返學計劃前，他們亦要試水一次。

救生衣、獨木舟、划槳等用具齊備後，阿孫與朋友在去年10月初，棄搭公共交通，轉以獨木舟上學。當日凌晨4時天未光，阿孫與兩名同學已起牀準備上學。穿著校服的他們在烏溪沙公眾碼頭整裝待發，忙於為獨木舟充氣，又在艇上安裝攝錄機，記錄他們的「第一次」。

短片放YouTube 網民讚熱血

當四周仍然烏燈黑火、大多學生還在夢鄉時，阿孫和友人已乘着獨木舟，划過大水坑，在城門河上一扒一撥，向體藝進發。阿孫平日搭車用半小時便抵校，划艇就要用多一小時，但他說當日早上7時許就到校，還有時間與朋友吃早餐。他又說當日「順水」，划艇並不吃力，而且天氣舒適，但要忍受河道臭味。

努力渡河個半鐘，阿孫以為不少同學在校門等候他們，但他苦笑稱最終只得一人迎接。雖然當日未獲同儕即時鼓勵，但阿孫月初將划艇過程，剪接成長14分鐘的影片上載YouTube，截至昨日已超過3.5萬人次觀看，有體藝校友留言說支持師弟，亦有網民讚他們青春熱血。

稱英國多河道 可考慮再划艇

阿孫去年12月轉到英國繼續學業，他說划艇上學為其離港前留下「瘋狂」回憶。熱中運動的他原本是籃球校隊成員，轉到英國後由於要適應當地生活，尚未加入體育隊伍。不過他稱當地多河道，日後可考慮在英國再划獨木舟。