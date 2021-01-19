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2021年1月19日星期二
星笈中文 第017期
中一收生截表 面試變數大 有校擬拍片作備案 樸素背景手機錄影
浸大VR模擬面試、做匯報 治療社交焦慮
資助新冠研究 教資會增撥1億
卷二升呢：題目關鍵詞少 作答仍可扣題
卷二升呢：難忘團圓的滋味
文言遷移：天地一腐儒，無力正乾坤——《登樓》的抒情結構
卷一拆題：閱讀，就是解謎的過程
參考答案
備戰文憑：中文科應試芻議（二）：該如何作試前準備？
卷二升呢：難忘團圓的滋味
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【明報專訊】張政恒老師點評：（圖c）
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