浸大VR模擬面試、做匯報 治療社交焦慮

研究稱本港逾24萬患者

社交焦慮症患者與人相處時會過度緊張和焦慮，希望盡量避免與人接觸，亦有冒汗、面紅、心跳加快等生理反應，並經常誤解他人意思，以至患者人際關係及日常生活受影響。浸大社會工作系副教授潘佳雁引述本地研究稱，本港有逾24萬名社交焦慮症患者，但他們因焦慮症狀、擔心遭標籤等，尋求治療比例低。

浸大領導的研究團隊推出名為「自在社交」、為期13周的網上輔導計劃，其中9周參加者上網觀看影片，學習認知行為治療技巧。潘佳雁說，患者從中可學懂辨析有何想法令自己變得緊張、檢視現實情况是否如其所想，繼而改變患者想法及情緒。

參加者亦會與輔導員面談，並接受虛擬實境暴露治療。研究團隊設計5個模擬在日常會觸發社交焦慮的場景，包括求職面試、做匯報等，讓參加者感受當中的焦慮和恐懼。潘佳雁說，參加者可與虛擬場景內的人互動，以學會的認知行為治療技巧，嘗試處理緊張情緒。

輔導計劃獲教資會研究影響基金和浸大資助逾600萬元，浸大期望在今年至2023年招募600名18至70歲的人，經評估為社交焦慮症患者，就可免費接受輔導。

有意參加者可瀏覽以下網址了解詳情：https://easeonline.hkbu.edu.hk