中一收生截表 面試變數大 有校擬拍片作備案 樸素背景手機錄影

部分校競爭稍放緩

教育局早前表示截至去年11月，估計約有53,250名小六生參加中一派位，較上年度同期減少約1700人。本報昨向多間中學查詢收表情况，不少學校競爭情况比去年稍放緩（見表）。教育局回覆稱，疫情發展確實帶來了一些不明確因素，例如受疫情封關影響，新來港學童人數下降等，但暫時仍沒法確定是否有大量小六學生退學，會密切留意整體學生人數變化，確保每年度提供足夠中一學位以應付需求。

鄧肇堅中學：免大費周章影樓拍片

收表期完結後，部分學校設收生面試。聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，暫時仍保留3月面試日安排，惟難料疫情發展，預料會於農曆新年假期過後有定案。他說，如最後未可舉行實體面試，面試會改成拍攝短片，並會要求學生以手機、樸素背景拍攝，不准剪接。他說，不希望學生為拍攝短片而大費周章到影樓拍片，而面試題目亦不會只要求學生自我介紹，會加入不同主題，如學生入讀該校後會有何改變等。

港島民生書院亦以預錄影片作為後備方案。校長嚴志成稱，中一面試日子定於3月20日，但仍視乎疫情，暫定2月26日為期，通知家長最終安排，如取消面試會改為拍片。他稱，去年已試過學生拍片做法，認為他們整體表現不錯，「放膽點、有信心表達就可以」。嚴志成稱「錄像是千錘百煉，難知過程有多少次準備」，不能如實體面試，看學生即時反應及表達，惟疫情限制，無法不調動安排。

鄧顯簡化面試程序 兼顧網試實體試

香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德表示，暫仍希望維持實體面試，該校位於北區，估計三至四成申請來自跨境生，無可避免有部分學生要以網上面試，故實體回校面試的人數會相對較少，「密度會較低」。他又說，會簡化面試程序，確保網上及實體面試都做到，又說考慮到部分學生或用手機網上面試，難以要求學生閱讀一定材料後回應。

香港管理專業協會羅桂祥中學校長梁國基亦稱，會盡量安排於3月實體面試，但若疫情不許可，會轉為網上面試。他表示，去年11月及12月分別舉辦面試工作坊供小六生練習，試驗網上面試，過程順利，相信屆時網上面試問題不大。