教育
常識學堂 第199期

新聞解碼：微藻變素蝦子麵

【明報專訊】由於氣候變化、人口增長等問題，全球糧食供不應求，有研究指，除改吃昆蟲作主食，把植物製成仿肉也是解決方法之一，當中微藻更可提煉成奶製品和肉類的代替品。

上 / 下一篇新聞

相關新聞