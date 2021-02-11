教育
常識學堂 第199期

STEAM足迹：水塘如何收集食水?

【明報專訊】根據水務署資料，我們每天飲用的水，大約七至八成來自深圳東江水，餘下就是從本地收集而來。跟Yedda姐姐去香港儲水量第五的城門水塘，看看水塘儲水和透過大自然「自然過濾」的過程吧！

上 / 下一篇新聞