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2021年1月18日星期一
常識學堂 第199期
教大家長資源套 讓教仔理論入屋
調查：偕主流人士運動 逾半智障生感孤立
時事懶人包：英禁促銷垃圾食物
時事點對點：輔警投考增千人 大學生入職減逾六成
時事點對點：主教山百年配水庫 誤當水缸險被拆
Data解密：在職窮戶增
生活看通識：電子競技 E-sports
中外人物：國際奧委會主席巴赫
Road to 5**：Regulations of proprietary Chinese medicines
每周焦點：港廢紙可輸內地 4指定紙廠接收
集水區儲雨：供應食水
STEAM足迹：水塘如何收集食水?
新聞解碼：微藻變素蝦子麵
Mind map答案
偵探M.A.D. 升中之路路通
濕地居民：雀鳥住在哪？
STEAM足迹：水塘如何收集食水?
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【明報專訊】根據水務署資料，我們每天飲用的水，大約七至八成來自深圳東江水，餘下就是從本地收集而來。跟Yedda姐姐去香港儲水量第五的城門水塘，看看水塘儲水和透過大自然「自然過濾」的過程吧！
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