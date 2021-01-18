調查：偕主流人士運動 逾半智障生感孤立

上乒乓球班 遭教練安排面壁拍球

鈞耀媽媽之後再主動向教練提出，希望予兒子與他人練習機會，惟第二三堂情况依舊。班上有其他家長得知鈞耀有自閉症，更直言「他有自閉症，你就不要讓他玩這些」。鈞耀最後沒再去訓練，更抗拒玩乒乓球。

「親切」2019年11月至去年1月調查1101名市民、423名智障人士家長。近半數主流人士擔心智障人士在運動過程中會有突發情緒及行為；逾四成半人承認不懂與智障人士相處。另一方面，近半數智障子女家長反映，子女曾遭受排斥；約一半家長遇過主流人士刻意避開其子女，或以不友善眼光看待他們的經歷。

關注團體倡共融教育納學校課程

「親切」活動統籌李嘉萱稱，現時政策較側重於完善網站體育活動資訊、租用場地、推展康體外展服務等，但未能為智障人士提供合適及不同種類的體育運動、提升教練對智障人士的專業知識、改變社區人士的既定觀念、消除主流人士對智障人士的誤解與偏見等。「親切」倡為教練提供培訓及進修課程，又建議將共融教育納入為學校課程，以及舉辦共融體驗運動，提供公眾與智障人士親身接觸機會。