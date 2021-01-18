調查：偕主流人士運動 逾半智障生感孤立

【明報專訊】社會服務機構「親切」調查顯示，逾一半育有智障子女的受訪家長稱，子女與主流人士一起運動時曾感到被孤立。機構同樣調查主流人士，僅兩成人認為與智障人士一起運動感自然和舒服。有家長稱，曾帶智障及自閉症兒子鈞耀參加乒乓球班，教練首堂便安排他在一角獨自面壁拍球，其他同學家長見狀以為其子受罰，事後她向教練查詢，獲回應「他有自閉症，做不到其他動作，所以要自己玩住先」。
上乒乓球班 遭教練安排面壁拍球
鈞耀媽媽之後再主動向教練提出，希望予兒子與他人練習機會，惟第二三堂情况依舊。班上有其他家長得知鈞耀有自閉症，更直言「他有自閉症，你就不要讓他玩這些」。鈞耀最後沒再去訓練，更抗拒玩乒乓球。
「親切」2019年11月至去年1月調查1101名市民、423名智障人士家長。近半數主流人士擔心智障人士在運動過程中會有突發情緒及行為；逾四成半人承認不懂與智障人士相處。另一方面，近半數智障子女家長反映，子女曾遭受排斥；約一半家長遇過主流人士刻意避開其子女，或以不友善眼光看待他們的經歷。
關注團體倡共融教育納學校課程
「親切」活動統籌李嘉萱稱，現時政策較側重於完善網站體育活動資訊、租用場地、推展康體外展服務等，但未能為智障人士提供合適及不同種類的體育運動、提升教練對智障人士的專業知識、改變社區人士的既定觀念、消除主流人士對智障人士的誤解與偏見等。「親切」倡為教練提供培訓及進修課程，又建議將共融教育納入為學校課程，以及舉辦共融體驗運動，提供公眾與智障人士親身接觸機會。