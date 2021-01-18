教大家長資源套 讓教仔理論入屋

明報記者

教大兒童與家庭科學中心聯席總監林俊彬、幼兒教育學系副系主任劉怡虹領導的「Take a SIP」團隊，近日推出家長教育資源套。林俊彬稱，坊間充斥很多育兒書、論壇帖文、短片等，於資訊爆炸的社會，團隊強調以科學實證為本，正如「SIP」意思「Science Informed Parenting」，目標將有證有據、學者研發的親職技巧「入屋帶給家長」。

實體書教育兒貼士 小遊戲訓練幼兒

該資源套猶如一個工具箱，內有實體書《父母童行：75個實證為本的家教貼士》、小冊子，以及6款小遊戲，包括名為「大腦工程師」的桌上遊戲，訓練手眼協調的傳統遊戲「抓子」。約900間本地幼稚園可免費獲取資源套，每校一套。林俊彬稱，學校亦獲發有關材料的電子版，期望學校按其教學重點及校情向家長發放。

團隊製作時特別考慮到本地家庭的難題，滲入「香港特色」。劉怡虹舉例，中國傳統社會文化一般較吝嗇稱讚，「長輩常常說讚（小朋友）讚壞了，讚到他驕傲」，但其實要視乎家長如何讚，相較「你好靚」「你好聰明」等涉及先天因素的讚美，「你肯去試」「你成功堅持」等說話，更令子女明白獲讚賞之原因，可後天努力及改變，更願挑戰自己。

林俊彬稱，理解家長着緊幼童認知發展，如識字能力、中英文表達流利等，但幼童發展應要平衡，社交、情緒、身體發展都重要，「不是讀書不重要，而是所有範疇都重要」，希望家長可以試試他們建議的各種方法。

讚兒應強調努力 出問題時先聆聽

資源套包括13段短片，去年5月起陸續上載YouTube及facebook等，內容圍繞3個主題，包括增強親子關係、建立正面行為及處理負面行為，邀請18個家庭參與，記錄他們真實互動及反應。其中一段引起較多網上討論，該片講述兩姊弟玩具，弟弟兩度大喊大鬧，母親先後用了不同方法應對。劉怡虹稱，有家長見子女出現問題行為時，隨即訓話及處分，但其實家長有任何應對前，都應積極聆聽，「他搗亂、整爛物件，先了解他情緒，他們會無咁起弶」。她稱，處理情緒是第一步，待子女冷靜下來，讓他們抒發，才可對症下藥，否則家長以為子女不知所措，子女原來是感冒犯，雙方便不能同步溝通。