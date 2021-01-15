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2021年1月15日星期五
語文同樂 第485期
幼園製教材供學生在家玩 掛鈎網課 家長稱子抗拒上課變主動學習
嶺大畢業生支援基金 資助29創業夢
潮看文史：顏（ngaan4 yán） 值（zik6 zhí）
潮看文史：外貌也是一種實力
放空標點：奈何橋
新書試閱：跟孩子上人生課 回歸最純粹自己
浮城光影：我在竹篙灣檢疫中心的日子
閱讀文言：大鐘壞了，你怎麼看？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——李清照
綜合精練．書信：學生應有特質
古典今用：上網課，也要專心啊
周圍「中」：藍田生玉
周圍「中」：化身玉石鑑定師
時事中文：英擬禁零食買一送一
答案
人生教練：洗冤法醫 宋慈
講故事：在超市猜謎語
閱讀文言：實戰篇
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【明報專訊】(1) 試判斷以下陳述：
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幼園製教材供學生在家玩 掛鈎網課 家長稱子抗拒上課變主動學習
嶺大畢業生支援基金 資助29創業夢
潮看文史：顏（ngaan4 yán） 值（zik6 zhí）
潮看文史：外貌也是一種實力
放空標點：奈何橋
新書試閱：跟孩子上人生課 回歸最純粹自己
浮城光影：我在竹篙灣檢疫中心的日子
閱讀文言：大鐘壞了，你怎麼看？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——李清照
綜合精練．書信：學生應有特質
古典今用：上網課，也要專心啊
周圍「中」：藍田生玉
周圍「中」：化身玉石鑑定師
時事中文：英擬禁零食買一送一
答案
人生教練：洗冤法醫 宋慈
講故事：在超市猜謎語
幼園製教材供學生在家玩 掛鈎網課 家長稱子抗拒上課變主動學習
嶺大畢業生支援基金 資助29創業夢
潮看文史：顏（ngaan4 yán） 值（zik6 zhí）
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放空標點：奈何橋
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實戰篇：參考答案
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綜合精練．書信：學生應有特質
古典今用：上網課，也要專心啊
周圍「中」：藍田生玉
周圍「中」：化身玉石鑑定師
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講故事：在超市猜謎語
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