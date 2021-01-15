教育
語文同樂 第485期

潮看文史：顏（ngaan4 yán） 值（zik6 zhí）

【明報專訊】在網紅遍地的時代，顏值早已成為重要實力，「蛇精臉」大行其道，去年底更有「神仙顏值」的藏族青年於抖音亮相7秒而被起底爆紅，充分反映影像為先的當代價值。

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