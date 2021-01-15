嶺大畢業生支援基金 資助29創業夢

嶺大去年成立的「2020年畢業生支援基金」共籌得約200萬元，再加上其他捐款，校方共撥出400多萬元支援畢業生。支援項目之一是資助畢業生創業，校方會要求申請資助的畢業生提交計劃書，以檢視業務的可行度、潛力及可持續度，已批出的項目包括急凍食品店、網上時裝店、裝修公司等。

賣手工皂學生：

剛畢業沒包袱 試試創業路

去年畢業的嶺大工商管理課程畢業生朱珈瑩獲校方資助，創業售賣手工皂。她說一直希望創業，但本身積蓄不多，「貿貿然拿一筆錢創業，對我來說有點難度」，碰巧大學提供創業基金，「剛剛畢業沒什麼包袱可言，就試（創業）這條路」。朱去年中起經營生意，她說疫下經濟欠佳，市民消費意欲低，產品銷售遜預期，暫未回本，但仍希望繼續經營多一至兩年。

政府最近亦推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵本港青年到大灣區內地城市發展。朱珈瑩說，身邊未有朋友討論計劃或對此感興趣。朱說大部分朋友念及家人在港生活，未考慮移民，會繼續留港工作，她自己則對本港未來發展抱有希望，「未去到死氣沉沉的地步」。

嶺大透過問卷調查去年整體畢業生就業情况，截至上月接獲逾91%回覆，當中約八成半已找到工作，全職工作畢業生平均月薪約1.5萬元，兩個數字與前年相若；另外有9.5%繼續升學，4.5%正找工作，1%移民或有其他計劃。學生事務處長高麗芳說，以往在暑假畢業生就業率達八成多，惟去年延至11、12月才達至該水平，認為畢業生疫下需更多時間求職。

推就業支援 津貼僱主月薪三成

嶺大亦推出畢業生就業支援項目，為聘請去年嶺大畢業生的僱主提供為期4個月津貼，金額為僱員月薪三成，每名畢業生資助上限2萬元。嶺大說，有向僱主宣傳支援計劃，亦聯絡校內學院，以介紹學生參與，校方會協助學生及公司配對。

截至上月校方覓得200個全職就業空缺，包括金融、人力資源管理、市場營銷等行業，並獲得約90份聘書。