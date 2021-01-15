幼園製教材供學生在家玩 掛鈎網課 家長稱子抗拒上課變主動學習

位於東涌的保良局張潘美意幼稚園今學年製作多套教材套，家長平均約1至3周回校領取。校長劉寶儀表示，上學年本港突然停課，學校也只是「觀望」，故為學生安排較輕鬆的學習活動，惟今學年「不太對勁，有機會（停課）無end up time，我們不等了」，便將網課課程與學校常規課程掛鈎，並輔以短片及教材套教學。

拆成小組上網課 讓師生互動

校方安排幼童每星期上3日實時網課，每節30分鐘，把一班學生分拆成小組，每組約7至8人於指定時間上課，讓幼童有機會與教師交流互動。教師除上網課外，空餘時間便要設計教具供學生在家玩。冼副校長說，教材套不止是供親子玩樂，部分也會與課堂內容呼應，一些較複雜的教材套甚至要花上教師近兩日時間設計及製作。

家長李太的兒子就讀該校高班（K3），她憶述上學年突然停課，因兒子平日不愛玩電話，相當抗拒網課，「不停問我幾時完」，家中亦無「認字卡」等學習材料，自己相當頭痛。後來看到學校漸漸改變學習模式，網課有不少別出心裁的畫面，她也可用教材套與兒子玩耍，看到兒子今學年比以往更主動發問及學習。

教師犧牲課餘時間 下班續構思教材

負責K2的列主任稱，新常態下工作確比以前辛苦，上學年同事手忙腳亂，花許多時間學習拍片等技術，今學年才有看似完備的教材套及短片等。她續說，教師上完網課後，就要商討如何製作教材套或短片，基本上無空餘時間，下班後亦要構思教材及學習活動，雖比以往辛苦，幸得家長體諒。