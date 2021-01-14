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2021年1月14日星期四
常識天下 第202期
就業中心刊招聘減24% 科大：IT逆市請不夠人
疫下限全校1/6學生返校 初中書院准破例
44%公營中小有校本言語治療師
男女失衡
時事議題：「一孩30年」內地男女失衡
時事議題：香港女多男少
時事議題：答題指引
中外人物：中國抗疫大將鍾南山
爆point大全：市區重建
題型拆解：常見錯誤推論（二）
觀點與角度：香港應否實行禁足令？
新聞測驗：
新聞測驗：答案
星級例子庫：人工智能
阿根廷人駕車不可喝茶？
真假fun一fun：阿根廷瑪黛茶
新聞有常識：英規管不健康零食
新聞有常識：答案
世界幹什麼：暹邏灣採出第一滴原油
時光之旅：2001年1月15日——維基百科成立
意見調查：
意見調查：
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【明報專訊】看完今期《常識天下》，我想跟編輯部說：
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就業中心刊招聘減24% 科大：IT逆市請不夠人
疫下限全校1/6學生返校 初中書院准破例
44%公營中小有校本言語治療師
男女失衡
時事議題：「一孩30年」內地男女失衡
時事議題：香港女多男少
時事議題：答題指引
中外人物：中國抗疫大將鍾南山
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題型拆解：常見錯誤推論（二）
觀點與角度：香港應否實行禁足令？
新聞測驗：
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