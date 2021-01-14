教育
常識天下 第202期

新聞有常識：英規管不健康零食

【明報專訊】甜甜的食物如雪糕、朱古力都很美味，可是多吃容易引致超重、肥胖等問題。在英國，不少國民正面對這樣的問題呢 ! 有見及此，英國政府計劃推出各項措施令國民更健康。

上 / 下一篇新聞