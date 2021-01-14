教育
常識天下 第202期

真假fun一fun：阿根廷瑪黛茶

【明報專訊】阿根廷人愛吃什麼？喝什麼？答案是愛喝瑪黛茶、愛吃焦糖牛奶醬，前者是紀文慧父母最愛，後者則是她的最愛。它們有何吸引，又如何成為阿根廷代表的食物、飲料之一呢？

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