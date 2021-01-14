教育
通通識 第687期

觀點與角度：香港應否實行禁足令？

【明報專訊】2020年11月中起，香港新冠病毒疫情再次反彈，第四波疫情爆發。政府於2020年12月10日將社交距離措施收緊至近乎最嚴格水平，亦首次為「禁足令」設法律框架。

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