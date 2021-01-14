教育
通通識 第687期

題型拆解：常見錯誤推論（二）

【明報專訊】承接675期有關考生在推論過程中常犯「迴避命題」的毛病，本文繼續利用真實的學生作答示例，跟同學探討另外一項更為常見的推論問題。

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