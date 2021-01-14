44%公營中小有校本言語治療師

全面推行後每年開支約3.2億

教育局2019/20學年開始，讓學校組成群組（大多兩校一組），聘請校本言語治療師推行「加強校本言語治療服務」（下稱服務）。當局回覆本報查詢稱，在2019/20及2020/21學年，合共已有370多間公營普通中、小學推行服務，共需約200個校本言語治療師，未來全面推行後，共需約420個校本言語治療師，每年預算經常開支約為3.2億元。

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄稱，以往外購言語治療服務，言語治療師或需輪流去多校，「他們來學校的日子不多」，但2019/20學年推行現行服務下，該校與同一辦學團體、同區的佛教善德英文中學組成群組，共同聘請一個言語治療師，每周4天駐小學，1日在中學，認為言語治療師有更多時間留校，貼近學校需要。吳永雄稱，一如以往，言語治療師會見學生、家長、教師，又提及兩校聯結之好處，在於部分學生升中後，可持續跟進。

2019/20學年中小學約3萬語障生

過去一年疫情反覆，面授日子不多。吳永雄稱，言語治療師無法面對面做治療，要按個別學生進度拍攝短片，供他們在家訓練，「人人面對的問題都不同，所以不能統一發放同一片段」。教育局稱，校本言語治療師會以多元化模式繼續為學生提供合適的支援及治療訓練，如網上實時治療及通過電郵、學校內聯網或其他聯絡方法，向學生提供練習及給予回饋，也會製作訓練短片發放在學校網頁供學生及家長參考。按教育局資料，2019/20學年，中小學有語障問題學生人數近3萬名（見表）。