就業中心刊招聘減24% 科大：IT逆市請不夠人

科大：零售飲食旅業招聘較弱

少相關學科 影響不大

不少應屆大學畢業生着手求職，科大表示，去年接獲的企業招聘啟事共2611則，比前年少約24%。科大就業中心主管李詠琴說，「招聘較弱」的行業包括零售、飲食、旅遊業等，而科大較少相關學科，故有關行業減少招聘對科大生影響較小。同時科大發現電子商務、金融科技、軟件工程等資訊科技相關公司逆市增聘人手。

就業中心助理主管林鄔潤儀提到，雖然企業照常刊登招聘啟事，但未知公司會否減聘人手。她預測，大學接獲的招聘啟事平均工資，與前年科大畢業生起薪點中位數相若，即月薪1.8萬元。

科大風險管理及商業智能學四年級學生何倩欣曾擔心疫情令市道轉差，自己無法覓得工作，但她去年9月起求職，發現就業市場情况並非想像般欠佳。她說雖然部分大公司減少招聘管理培訓生（MT），但仍有不少公司願聘請應屆畢業生。她已寄出30多封求職信，至今獲數份有關顧問工作的聘書，當中有心儀的工作，會接受聘任。

生物科技四年生有意內地發展

政府最近推出「大灣區青年就業計劃」，亦有外國政府推出措施吸引本港大學畢業生到當地工作。何倩欣說，到大灣區可用熟悉的語言工作，在外國則可體驗不同文化，兩種就業計劃不同，而考慮到親友均在港生活，加上疫情持續，暫時會留港工作。同為今年畢業的生物科技及商學四年級學生黎浚軒說，疫情前曾到訪深圳等內地成市，認為當地發展急速、科技發達。他對國內外就業計劃均有興趣，到何地工作會視乎發展機會。