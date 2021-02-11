小一跨境生跌至300人 跨境校網減3個

申請升小「統一派位」的跨境生人數大幅回落，據教育局回覆的數字，由高峰2017年度的3251人，下降至2020年度407人，2021年度再減至約300人。局方通告稱，2021年度「統一派位選校名單」內可供跨境選擇的學校，會修訂為包括鄰近出入境管制站的5個校網，日後會視乎實際需求調整有關學校及學額數目。

北區校長憂有縮班壓力

北區小學校長會主席梁志文預計，上水的跨境新生大幅減少，連帶移民因素影響，即使全區小學新學年會推行小班教學，仍擔心出現學位過剩，學校收生壓力增加。

東涌3跨境校網取消

校長：大橋通車帶動遜預期

東涌原先有3間小學於跨境校網，但2021年度不再。本身是東涌區小學校長的教聯會主席黃錦良稱，港珠澳大橋2018年10月通車後，帶動跨境生入讀區內小學的人數比預期少，只有約100，家長考慮到交通費貴，亦受社會事件、疫情等影響，子女來港讀書吸引力大打折扣。他稱，東涌區仍有足夠本地生源，即使缺少跨境生也不影響收生。