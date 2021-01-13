答聯合國可持續發展目標問題 換分攻城 浸大辦國際電競賽 獲教學創新獎

已辦兩年 供全球大學生參與

由中心領導的科技輔助教學項目「CCGame」2017年獲教資會800多萬元資助，活動之一是以電子遊戲推廣聯合國可持續發展目標。浸大全人教育教與學中心總監王周綺華說，比賽開放予全球、修讀不同學科的大學生參與，而可持續發展「與全人類都有關」，故以此為比賽主題。

比賽在網上遊戲平台PaGamO舉行，參與隊伍要答對有關可持續發展目標的問題，才可在遊戲中「擴張領土」，答題亦有助「攻佔」對手的城池，務求得到最大版圖並勝出。中心賽前邀請全球學生設計題目，並經香港聯合國教科文組織協會的專家小組審題，專家亦設計部分問題，最終中心共蒐集約1400條題目，讓參賽者回答。

參賽者由浸大分組，校方特意安排同組有來自不同地區的組員，以促進學生了解各地文化。比賽開始前組員會互相聯絡，認識彼此背景、商討策略等。在正式比賽中，各組有數日時間答題參賽。浸大認為勝負屬次要，最希望加深學生認識，因此即使答錯，遊戲平台也會向參賽者解釋該題的正確答案。

擬辦大中華賽 邀中學生參與

參賽者在比賽前後要填寫自評問卷，浸大發現賽後逾七成參賽者對可持續發展目標的認識增加，有參加學生說會特意上網搜尋資料，主動了解更多。

兩屆比賽吸引全球共600多名大學生參與，「CCGame」則在2020年獲Quacquarelli Symonds（QS）頒發全球教學創新大獎電子學習組別銀獎。浸大希望今年舉行大中華區比賽，並邀請中學生參與。