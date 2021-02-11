教師收教局譴責信 再多兩人 累計23 自反修例262宗投訴 85不成立

13收警告 20勸喻 22提示

蔡若蓮昨日出席立法會教育事務委員會成立的「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」會議，有議員關注有關教材投訴的情况。蔡若蓮說，當局處理投訴過程時，並沒就教材特意分類，不過自2019年6月起至去年10月，共收到262宗有關教師專業的投訴。她說，截至去年11月30日，局方已向23名教師發出譴責，13名教師被發書面警告，並向20名教師發出書面勸喻，以及向22名教師口頭提示，並取消兩名教師註冊。八成多個案已完成調查，當中85宗不成立。

言語治療工會《十二勇士》繪本

蔡若蓮：倘學校採用 嚴肅跟進

另外，香港言語治療師總工會上月出版名為《羊村十二勇士》的兒童繪本，以羊村12名勇士被迫離開家園的故事，比喻早前被扣留內地的12港人事件；繪本載有該12港人的名字。工會曾表示，家長可向小朋友講解，令更加多人知道及關注事件。

有議員在會上表示關注，質疑該繪本荼毒學生，追問當局會如何懲處用有關繪本的教師或言語治療師。蔡若蓮表示，當局留意到網絡流傳有關繪本，澄清其並非教材，不適合幼稚園及初小學生閱讀。她說，該繪本借童話故事包裝政治宣傳，認為是「非常之不好的做法」，據局方了解，沒有幼小學生或幼稚園使用該繪本作為閱讀材料，但如有發現，會即時制止，並嚴肅跟進。她又呼籲幼童教師及家長小心為學生選取合適的閱讀材料，稱當局已不時呼籲家長及教師留意圖書內容是否真確、價值觀是否健康正面、有沒有「掛羊頭賣狗肉」的政治宣傳、對學生學習是否有意義，以及是否適合學生的心智。