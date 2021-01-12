放寬1/6學生回校首天 有中學考實體試

位於元朗的明愛元朗陳震夏中學，昨早有中六生上課，準備中學文憑試；中五生下午回校應考期中試。副校長文婉芬表示，每周安排一至兩個年級的學生回校考期中試，農曆新年假前中一至中五剛好考完。她說考試集中在禮堂舉行，中六生則於課室上課，學生使用場地前或後，會清潔所有椅桌。

中五杜同學稱，過去網課不論教師及自己均常斷線，「試過不見了30分鐘」，有次網上小測，提交的答案全消失不見，稱網課相當不便及難專注。另一中五吳同學亦說，比起疫情，網課以來最擔心的就是實體試改為網上試，他說曾參加網上奧數測試，但「感覺好奇怪」。

跨境生租劏房 至明年考完文憑試

疫情之下，跨境生多月未能到港上課。跨境生張同學上周經「回港易」來港，會租住劏房直至2022年考完文憑試。張同學表示，母親亦有來港陪伴，目前正檢疫。她說母親擔心長期網課會「追不上（學習進度）」及影響人際關係，希望她「見見朋友」，故於校址附近租屋暫住，地方雖然狹窄，但已習慣。

文婉芬稱全校約有40多名跨境生，主要於初中，為考核及了解學習進度，校方亦會經通訊軟件傳送試題給跨境生，以同步應考。她說不少跨境生反映家中無鏡頭等儀器作網上考試，故難仿效其他學校讓老師實時監考，為表公平，他們是次考試的成績不會計入全年整體成績。