黑衣人推跌中大鐵欄 白色粉撒保安

中大聲明說因事態嚴重及有保安遇襲，校方即時報警。中大表示嚴厲譴責有關行為，會全力協助警方調查，如發現事涉大學成員，必按程序嚴正處理，又稱暫未能確認被捕者身分。

一中大生被捕 涉行為不檢及普通襲擊

昨中午12時半，警方接報約8名黑衣者於中大近大學站A出口拆毁鐵欄，以及用白色粉末襲擊保安，大批警員到場，在崇基學院教堂附近拘捕一名20歲男子，涉公眾地方行為不檢及普通襲擊，報稱遇襲保安送院檢查。中大學生會透過Telegram發布消息，稱一名中大生被捕。現場所見，大學站A出口對開最少5處留有白色粉末，身穿防化衣的消防及警方鑑證科人員到場，檢驗後相信粉末沒即時危險。

中大校園電台稱，昨中午12時許時，數名全黑裝束兼蒙面者到大學站A出口外保安站前，高叫「唔使show證」，呼籲學生不必向保安展示學生證，眾人推倒鐵欄後離開，保安追趕時，有人投擲白色粉末。

學生「不合作運動」 入校不亮證

2018年衝突後，中大實施出入管理措施，教職員及學生須出示「中大通」、校友圖書證或校友信用卡方可進入校園。中大校園電台稱，保安處上月協助警方國安處搜查校園後，學生發起「不合作運動」，呼籲同學進入校園時不向保安展示學生證，學生與保安多次衝突，保安會拍下不願出示證件者，但一直未交代拍攝用途。