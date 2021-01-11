教育
常識學堂 第198期

互動專區：心跳了

【明報專訊】有人行山、做運動時，會經常測量着心跳，原來是為了知道心跳是否在合理範圍內，因為過高便需要稍作休息了！原來要做多少運動、做多久，可以從運動時的心跳率來量度呢！

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