教育
常識學堂 第198期

偵探M.A.D. 選擇中學我有Say

【明報專訊】選讀中學絕對是小六同學應該關心、參與和重視的事，因為它連繫着你未來6年甚至更久遠的人生呢！相信你已相當了解自己的強弱點、擅長和稍遜的學科，不妨主動和父母商量升中選校。

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