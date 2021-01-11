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2021年1月11日星期一
通通識 第686期
感謝父安排入主流校 惡補中文達門檻 巴裔港大護理生 盼助同鄉易求醫
被冒寄信「陷害」 楊穎宇拒再受訪
停課調查：八成家長最憂成績
時事懶人包：麵包減鈉
時事點對點：貧窮人口逾149萬新高
時事點對點：內地近兩成兒童青少年肥胖
Data解密：當畢業遇上疫情……
新媒體時代．一觸即發：網絡移民潮
Road to 5**：Hong Kong children and games
概念解碼：生活模式病
每周焦點：自律抗疫失敗 瑞典頒最嚴防疫措施
智能馬桶「零接觸」
STEAM校園：智能廁所自動清潔
新聞解碼：主教山出土百年蓄水池
答案
偵探M.A.D. 選擇中學我有Say
食物的科學：自製「熔岩燈」
互動專區：心跳了
時事點對點：內地近兩成兒童青少年肥胖
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【明報專訊】新聞撮要
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感謝父安排入主流校 惡補中文達門檻 巴裔港大護理生 盼助同鄉易求醫
被冒寄信「陷害」 楊穎宇拒再受訪
停課調查：八成家長最憂成績
時事懶人包：麵包減鈉
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