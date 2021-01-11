被冒寄信「陷害」 楊穎宇拒再受訪

信附浴室廣告女性泳照 楊：明確警號

考評局昨回覆稱，已向楊穎宇查詢，確認該信件並非楊寄出，而信中無其他署名。局方說就事件無其他跟進。

楊穎宇聲明指，有人以其之名寄信予考評局，信中寫道「我，楊穎宇，前考評局高官，已經轉行，加入黃色事業」，信件亦附有名單，內列10人姓名及地址。楊稱，信件非由他所寫，他亦不認識名單上的人。他認為，近期接受傳媒訪問「已觸動對家神經」，有人製作該信以謀殺其人格，轉移視線。

考評局上月底發聲明，稱局方從沒向楊穎宇施壓，沒就其去留作任何討論或安排。

楊回應稱，他遞交辭職信前，仍積極籌備今年歷史科考務工作，而考評局管理層去年7月22日與他討論去留問題，他確信管理層在會議提供的資訊為真，遂決定遞交辭職信「保命」。楊重申，與管理層開會前自己並無辭職想法。