感謝父安排入主流校 惡補中文達門檻 巴裔港大護理生 盼助同鄉易求醫

原派指定校 父叩門報主流校

非華語生以往可在「指定學校」修讀較易的中文課程。在港土生土長的Kulsoom約10年前升中，獲派指定學校，惟其任職貿易公司的父親深明中文重要，冀她入讀主流學校學好中文，故放榜日偕她叩門，「見到哪間中學就進去面試」，但屢因非華語生身分遭拒門外，最終獲勞工子弟中學（現稱創知中學）取錄。

升中前每日背詞默書 稱不覺辛苦

小學時就讀指定學校的Kulsoom，中文科雖考獲90多分，但程度僅限簡單問好、自我介紹等，故趁升中的暑假惡補中文。Kulsoom由筆畫、讀音等學起，老師要她每日背誦詞語及默書。未開學就先追趕進度，Kulsoom卻從不嘆累，「不覺得好辛苦，反而覺得麻煩到老師，所以我好勤力不想煩他（老師）」。

數年苦功並無白費，Kulsoom中五下學期應考英國GCE A-Level中文試取得A級，獲港大視為5**。

手握大學「入場券」後，Kulsoom開始籌劃選科。她說數年前某深夜，母親突感腹部劇痛難耐，父親本打算讓其服成藥止痛，但Kulsoom堅持立即送母親入院，經診斷發現母親輸卵管爆裂，需做手術治理。Kulsoom說，其母無法以中英語溝通，「如果我不在媽媽會怎麼辦？她如何與醫生溝通？」

她又曾於醫院偶遇懷孕親戚「企咗喺度，唔知咩事」，不通曉中文的對方一見到自己就請求幫忙，冀一同面見醫生以助溝通。

溝通難 少數裔服成藥少求醫

Kulsoom表示，不少少數族裔因為言語不通，就算患病僅留家休息或服食成藥了事，不願求醫。因此她最終報讀港大護理學院，冀日後加入醫療系統，成為醫護及少數族裔溝通的橋樑，同時拯救他人生命。

疫情持續一年， Kulsoom說少數族裔社群去年初不了解疫情，以為新冠病毒猶如流感，連正確戴口罩方法、洗手步驟都不知道。她又說，在港巴裔穆斯林設通訊群組，由伊斯蘭教教長發放時事消息，惟循這方法獲取資訊效率低，而部分不諳中英語的少數族裔，看不懂主流媒體新聞報道，限聚令、口罩令等法例需由親友告知。

Kulsoom冀政府日後反應更迅速，以少數族裔母語公布重要資訊。

明報記者