教育
語文同樂 第483期

卷二練筆：範文作者例子應用——蘇洵

【明報專訊】蘇洵是北宋時的文人，唐宋古文八大家之一，與其子蘇軾、蘇轍合稱「三蘇」。本文將介紹他和其妻程氏的經歷。同學若寫到夫妻之情、母子之情，或是教育主題，均可以之入文。

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