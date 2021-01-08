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2021年1月8日星期五
語文同樂 第483期
小學課本刪七一遊行漫畫 民陣斥篡改歷史 教聯：更合「慶回歸」課題
八大籌款額齊增 中大獲逾13億最多
書與人生：有火
書與人生：上舞台‧下農田
潮看文史：通（tung1） 識（sik1）
閱讀篇章：〈羊吃草〉——西西
學習重點：羊大為美
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——蘇洵
綜合精練：見解論證作答策略——青年素質（下）
古典今用：紓解煩惱，總有辦法
周圍「中」：留得青山在
周圍「中」：青山常在
時事中文：淨水清道夫
答案
人生教練：香山居士 白居易
講故事：調皮的風孩子
書與人生：有火
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【明報專訊】梁祖堯，有火。
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小學課本刪七一遊行漫畫 民陣斥篡改歷史 教聯：更合「慶回歸」課題
八大籌款額齊增 中大獲逾13億最多
書與人生：有火
書與人生：上舞台‧下農田
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綜合精練：見解論證作答策略——青年素質（下）
古典今用：紓解煩惱，總有辦法
周圍「中」：留得青山在
周圍「中」：青山常在
時事中文：淨水清道夫
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