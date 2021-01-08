八大籌款額齊增 中大獲逾13億最多

多校稱配對補助金刺激捐款

中大財務報告稱，自2019年下半年開始發生的社會事件，至2020年1月起爆發新冠疫情，「都為大學在健康、安全及營運上帶來重大和直接的衝擊和考驗」。報告續稱，大學無可避免需投放額外資源於修復校園、提升校內防疫抗疫措施，保障學生和教職員的安全和健康，以及加強資訊科技設備以支援大規模網課和學習。中大稱，教資會推出「第八輪配對補助金計劃」及「研究配對補助金計劃」，「剛好為大學在這艱難的一年帶來適時的支援」。

理大港大增逾倍半 教大3倍

理大財務報告提及，在兩個配對補助金計劃刺激下，大學2019/20年度籌得的現金捐款大幅增加163%至4.639億元，捐款主要來自支持大學發展的校友、社會各界團體及大學友好。校方又稱，儘管年內的校園事件導致額外的校園修復工程和加強保安的費用，大學整體開支與去年相比有所減少，共減1.485億。

港大財務報告稱，2019/20年度捐助總額12.32億（2018/19年度為4.42億），其中8.37億用於研究。科大財務報表指出，2019/20年度盈餘有14.1億，盈餘上升主要是由於捐款收入的良好表現，以及充分利用「第八期配對撥款計劃」而得到的配對撥款，這些收入抵消了疫情引起的市場極端波動而造成的投資回報下降，以及較高營運開支。

教大昨發新聞稿稱，2019/20年度共錄得逾1.78億元捐款，按年增長超過3倍，為歷年最高，同期亦錄得總額達3.06億元的承諾捐款。