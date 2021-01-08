小學課本刪七一遊行漫畫 民陣斥篡改歷史 教聯：更合「慶回歸」課題

教育出版社有限公司出版的《今日常識新領域（第三版）三年級 6 香港知多少》載於教育局適用書目表，即課本已送審。在2019年版本，「香港回歸紀念日有哪些活動？」一節中原本有兩幀插圖，分別為市民參加回歸紀念嘉年華及七一遊行的插圖，惟課本去年重印兼訂正後，遊行插圖及部分提問均被刪去（見圖）。本報曾向教育出版社查詢有關修訂，截稿前未獲回覆。

民陣：七一遊行合法亦不容 六四雨傘恐全無

民陣召集人陳皓桓質疑，民陣舉辦七一遊行已久，而七一遊行是獲不反對通知書的合法遊行，建制派、商界及前港區人大代表亦曾參與，「這不單是民主派的事，是全香港人的事」，訝異合法行動亦不容於教科書出現，「連03年七一遊行都可以篡改，七一只有慶祝，咁六四、反修例運動、雨傘係咪會無晒呢？我相信好大機會」。

他續說，有關篡改令人感到政權非常害怕日後會再有遊行，「政權繼續洗腦，令其他人不知以前是怎樣，只知歌舞昇平」，市民須思考如何保存及傳達歷史真相。

教協：令人感出版社受政治壓力

教協副會長葉建源亦認為，多年來7月1日有民間遊行是事實及市民的基本權利，而教科書只是正常事實敘述，刪去有關內容令人有感出版社受政治壓力影響，並對教師造成疑慮。

教聯會主席黃錦良表示，不應就個別插圖增減而過分揣測及解讀，「不能夠只看一幅相，要看它如何配合課文及教學目的」，認為課本經修改後更加貼題。他解釋，有關課節講述香港回歸，而回歸是有重大意義及應普天同慶的日子，「想帶到畀同學知，回歸是要去慶祝，所以配合的相就是嘉年華」。

他續說，過去社會事件反映學生國民身分認同不足，教科書內容有必要更加切合教學內容需要，強調並非不許提及遊行活動，如課題談及香港居民遊行示威結社自由，有關插圖會更適切。

課本有送審 教局：出版社按需優化

本報昨向教育局查詢有關改動，局方稱，出版社持續檢視課本內容，按需要優化，是履行其專業責任，而有關教科書去年推出重印兼訂正版本，出版社作不同的更新及修訂，包括自行改動有關部分。