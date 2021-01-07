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2021年1月7日星期四
通通識 第685期
教局：毋須減假延長學年 津中議會：最理想按校情彈性補課
港大連儂牆舊址放盆栽「綠化」 學生會批失活動資源
被問多青年拒北上 曾國衞：積極推廣「正確信息」
城大新材料 太陽能轉氫效率增3倍
法定假日怎麼算？
時事議題：勞工權益 各方爭議
時事議題：強積金爭議
時事議題：答題指引
爆point大全：追星
漫畫拆解：醫保碼 改善生活素質？
摘星拆解：改革通識科 提升學生身分認同？
新聞測驗：
星級例子庫：土地供應
廚師腸不是德國香腸
真假fun一fun：德國香腸的歷史
時事常識挑戰（國際）：間諜小說大師病逝
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：霹靂舞加入奧運新項目
時光之旅：1989年1月8日——日皇明仁繼位
今期流行：運動東南西北
意見調查：
星級例子庫：土地供應
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【明報專訊】■（今日香港）
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教局：毋須減假延長學年 津中議會：最理想按校情彈性補課
港大連儂牆舊址放盆栽「綠化」 學生會批失活動資源
被問多青年拒北上 曾國衞：積極推廣「正確信息」
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