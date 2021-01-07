被問多青年拒北上 曾國衞：積極推廣「正確信息」

去年《施政報告》提出多項鼓勵青年到內地大灣區發展的政策。立法會商界（第二）議員廖長江昨引述一項調查，稱曾聽聞大灣區發展規劃的受訪本港青年由兩年前的五成半大升至逾八成半，惟不願到當地發展的青年亦升至超過一半，詢問當局有何措施促進青年了解及認同大灣區發展。

曾國衞稱，大灣區是本港未來重要發展方向，而青年是政府的重點宣傳對象，會積極利用不同平台推廣。他說會與電視台製作專題節目，介紹大灣區學習、生活、發展機遇等資訊，加深年輕人對大灣區內地城市的正面印象，當局亦會在社交網站發放有關大灣區建設的正確信息。

紡織及製衣界議員鍾國斌追問曾國衞「會否只是我們一廂情願希望年輕人去（大灣區內地城市）發展？」曾國衞引述國務院副總理韓正稱大灣區城市要互補，而本港有多項獨特優勢，有利大灣區內地城市發展，「好肯定地說灣區內地城市絕對歡迎香港居民到內地發展」。