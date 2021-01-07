教局：毋須減假延長學年 津中議會：最理想按校情彈性補課

立法會議員鄭松泰問及，疫情下本學年上課日較往年大幅減少，有調查顯示近半數受訪學生稱網上學習期間難以專注，關注當局會否考慮破例延長本學年及縮減學校假期。楊潤雄昨書面回覆稱，留意到不同機構就停課期間學習安排做了調查，由於不同調查的目的、對象、方法和進行時間並不一樣，解讀時應詳細了解有關背景和因素，不宜斷章取義。

引述上學年調查 稱進度符預期

楊潤雄表示，現時認為毋須延長本學年或縮減學校假期，並引述當局2019/20學年做的一項問卷調查，稱停課期間各中小學校採取不同方式了解學生學習進展，而大部分學校認為所推行的學生在家學習計劃的進度，符合其訂定的預期目標。

津中議會：延長學年增行政困難

津貼中學議會主席劉振鴻稱，暫時未看到延長學年或縮減暑假的迫切性。他說，學校自身已「減了些假期」，如過去的聖誕假，未來的農曆新年、復活節假，不少學校均安排補課以追回進度及成績，「大家都十分着緊學生學習，學校不會放軟手腳」。

他續說，延長學年或縮減假期會帶來行政困難，舉例稱部分中學會於7月安排中一新生進行適應課程，若小學延長學年，學生或未能出席。他認為，每間學校步伐不一，最理想還是按校情彈性安排補課，容讓空間校本處理。

另外，被問及學生在停課期間出現各種情緒問題，當局會否增撥資源助學校增聘社工。楊潤雄稱，本學年超過八成公營小學已聘用駐校註冊學位社工，而獲學校聘用的註冊學位社工有約480名。

至於中學，上學年起全港460多間中學亦實行「一校兩社工」安排，增加約370名學校社工，並同時增加約46個社會工作主任職位，以加強對學校社工在處理複雜個案方面的督導支援。