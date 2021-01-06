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2021年1月6日星期三
語文同樂 第482期
有校用盡1/6生回校安排 有校憂疫情續全校網課
英取消會考高考 港直資校關注IGCSE安排
理大研超構元件 獲研資局撥6500萬
生活關鍵詞：預言
生活關鍵詞：預言 真有這回事？
第一印象：蚯蚓
古文食堂：戒用耳朵吃大餐
人物例子庫：“勇於挑戰只會一時失足，不敢挑戰會完全迷路。”
文字定格：縫製日子
校園尺牘：請求小食部售珍奶炸雞
文字發酵：摸石過河
參考答案
News feed：Sweet Gum
News feed：Substandard masks
Answers, News feed
Infographic：Media
Grammar：Adverbs
Answers, Grammar
Comic：Winston Churchill, the warrior
Horizon：Soda flavours around the world
Answers, Horizon
Health：Do not smoke!
Answers, Health
Expression：Silver
古文食堂：戒用耳朵吃大餐
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【明報專訊】■原文
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有校用盡1/6生回校安排 有校憂疫情續全校網課
英取消會考高考 港直資校關注IGCSE安排
理大研超構元件 獲研資局撥6500萬
生活關鍵詞：預言
生活關鍵詞：預言 真有這回事？
第一印象：蚯蚓
古文食堂：戒用耳朵吃大餐
人物例子庫：“勇於挑戰只會一時失足，不敢挑戰會完全迷路。”
文字定格：縫製日子
校園尺牘：請求小食部售珍奶炸雞
文字發酵：摸石過河
參考答案
News feed：Sweet Gum
News feed：Substandard masks
Answers, News feed
Infographic：Media
Grammar：Adverbs
Answers, Grammar
Comic：Winston Churchill, the warrior
Horizon：Soda flavours around the world
Answers, Horizon
Health：Do not smoke!
Answers, Health
Expression：Silver
有校用盡1/6生回校安排 有校憂疫情續全校網課
英取消會考高考 港直資校關注IGCSE安排
理大研超構元件 獲研資局撥6500萬
生活關鍵詞：預言
生活關鍵詞：預言 真有這回事？
第一印象：蚯蚓
人物例子庫：“勇於挑戰只會一時失足，不敢挑戰會完全迷路。”
文字定格：縫製日子
校園尺牘：請求小食部售珍奶炸雞
文字發酵：摸石過河
參考答案
News feed：Sweet Gum
News feed：Substandard masks
Answers, News feed
Infographic：Media
Grammar：Adverbs
Answers, Grammar
Comic：Winston Churchill, the warrior
Horizon：Soda flavours around the world
Answers, Horizon
Health：Do not smoke!
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