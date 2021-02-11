英取消會考高考 港直資校關注IGCSE安排

直資校議會：或有不同安排

本港亦有直資、國際學校等開辦IGCSE、IAL課程。香港直接資助學校議會主席陳狄安稱，英國本土應考的是GCSE、A-Level，英國國外地區如香港學生應考的是IGCSE、IAL，這些考試有可能與英國境內考試的安排不同。

陳狄安稱，萬一全數取消考試，關注評核學生的方法、如何計算出最終成績。他稱部分應考相關考試的學生雖已獲大學「有條件取錄」（conditional offer），但大學仍要檢視其最終成績。

升學顧問：影響1200留學生

英識教育資深顧問陳元炫表示，英國取消公開試令約1200名香港留學生受影響。他說，學生早前回港過聖誕，但因赴英航班陸續取消，不少人仍滯留在港，認為此批學生首當其衝，最受影響。他引述部分學生稱，待有機位會立即飛回英國，而大部分寄宿學校停課期間維持宿舍開放。另一顧問王紫婷稱，英國的大學已預備以「Centre Assessed Grades」評分收生，部分頂尖大學及學系如醫科，去年底已舉辦入學試及面試，相信對收生程序影響不大。