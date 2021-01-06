有校用盡1/6生回校安排 有校憂疫情續全校網課

有學生居疫廈 冀安全為上

基愛校長：網課效果落差不大

下周一起，小學可由目前全校網課，改為容許六分之一學生返校上半天課堂。位於深水埗的聖公會基愛小學校長陳嘉文表示，疫情目前尚未穩定，而學校位處地區有數幢大廈須強制檢測，部分學生居於相關大廈，故校方決定暫時維持全校網課。陳校長稱，實體課學習效能固然最好，但校方以網上評估檢視學生表現，認為網課效果落差不太大，同時諮詢過家教會，家長亦反映對疫情有擔憂，「希望安全為主，萬一有什麼事，個心都很難過」。他又說，停課期間校方有密切關心學生及家長的情緒，「對於一些需高度關注的家庭，幾乎每天都打電話同小朋友傾，疏導家長情况，都會擔心，（他們）始終成日困在家」。

有中學實體考試改「在家評估」

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然亦認同疫情未穩定，計劃維持原本安排，只安排中六生回校上課。他稱，若安排上下午各一級學生回校，街上人流增多，情况不理想，亦不想因此延長老師的工時；而其他級別原定本月20日起考試，校方將不會延期，並把實體考試改為「限時在家評估」，希望學生考完後可專心放農曆新年假，同時減輕下學期的學習壓力。

尹浩然說，網課效果雖然不及面授，但目前學生表現及進度理想，認為社會仍十分擔心爆發第五波疫情，疫苗亦尚未推出，「我們這麼容易放鬆，會給予公眾一個信息『無事了』……學習是重要，但公民意識、給予學生的『危機感』，亦是重要的身教」。

有小學周一至四小六回校 周五小五

有中學安排各級回校考試 讓師生見面

另一方面，有學校則盡用安排，深水埔街坊福利會小學校長張麗雲說，計劃周一至周四安排小六生回校上課，周五則讓小五生回校，而學生只會上中、英、數、常識、音樂及視藝等須呈分的科目。她解釋，高年級學生自理能力較高，而小六生3月初便會考呈分試，若農曆年假後才上實體課，時間太過緊迫。

目前中學僅中六班級可上半天實體課，下周一起延伸至其他年級，上下午可各分配全校六分之一學生回校。順德聯誼總會梁銶琚中學校長英佩詞稱，會繼續安排中六生早上回校，下午安排不同年級考試，首星期是中三，之後中二、中一等，「一直都想可以實體考就實體考，因考慮到網上考試準確、可信程度」，亦希望老師輪流見學生。他說，如果有家長擔心疫情或有個別問題等，校方會酌情處理，按現行缺席考試機制評估成績。