教育
星笈中文 第015期

卷三綜合：2020年中品全文示例：森林體驗（三）

【明報專訊】在介紹2020年綜合卷的整合拓展、見解論證的寫作技巧後，今期連同引言、過渡段及結語，匯聚中品示例一篇，並加點評，讓同學一窺全豹，有所得着。

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