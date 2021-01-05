Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年1月5日星期二
星笈中文 第015期
設組織與精神病人同行 殘疾生膺中大傑出學生
中一交表 家長料退學潮未減名校競爭
星笈秘技：閱讀拓視野 選開放題目
星笈秘技：寫作卷練習 以讀帶寫 寫出不凡
文言遷移：晚年唯好靜，萬事不關心——《山居秋暝》的抒情結構
卷一拆題 卷一答題策略：言必有據——藉例子掌握作者的論點
卷三綜合：2020年中品全文示例：森林體驗（三）
備戰文憑：寫作風格比較︰遊走詩人現實與浪漫之間
卷三綜合：2020年中品全文示例：森林體驗（三）
prev
next
【明報專訊】在介紹2020年綜合卷的整合拓展、見解論證的寫作技巧後，今期連同引言、過渡段及結語，匯聚中品示例一篇，並加點評，讓同學一窺全豹，有所得着。
上 / 下一篇新聞
設組織與精神病人同行 殘疾生膺中大傑出學生
中一交表 家長料退學潮未減名校競爭
星笈秘技：閱讀拓視野 選開放題目
星笈秘技：寫作卷練習 以讀帶寫 寫出不凡
文言遷移：晚年唯好靜，萬事不關心——《山居秋暝》的抒情結構
卷一拆題 卷一答題策略：言必有據——藉例子掌握作者的論點
卷三綜合：2020年中品全文示例：森林體驗（三）
備戰文憑：寫作風格比較︰遊走詩人現實與浪漫之間
設組織與精神病人同行 殘疾生膺中大傑出學生
中一交表 家長料退學潮未減名校競爭
星笈秘技：閱讀拓視野 選開放題目
星笈秘技：寫作卷練習 以讀帶寫 寫出不凡
文言遷移：晚年唯好靜，萬事不關心——《山居秋暝》的抒情結構
卷一拆題 卷一答題策略：言必有據——藉例子掌握作者的論點
備戰文憑：寫作風格比較︰遊走詩人現實與浪漫之間
prev
next