中一交表 家長料退學潮未減名校競爭

學校昨晨9時開放讓家長交表，有家長提早近一小時到校門外等候，亦有家長攜同兒子一同交表。家長劉先生昨晨趕於上班前到校交表。他認為，皇仁是傳統名校，競爭比較大，雖無十足把握，仍想兒子試試。雖然近月本港現移民及退學潮，但他認為本港仍有一定數目的學生，「如果是名校，我相信競爭都激烈」。他又說，仍對本港教師質素有信心，暫仍希望兒子於本港升讀中學。

皇仁書院早前於校網表明，如因疫情未能如期舉行面試，不設視像面試，並會把學業成績及課外活動、服務比重上調。劉先生不擔心學校會取消實體面試，稱每間中學均會考慮申請人的成績，而兒子校內成績好，有一定信心。

家長盼維持實體面試 Zoom後備

一名小六生家長說今年雖可郵寄表格，但親身到校交表可看清楚報名指示，漏交文件亦可其後補回。他認為沒有面試的確有分別，故盡可能希望維持實體面試，並認為用Zoom面試是解決方法。

受疫情影響，其他中學的面試安排亦存變數。去年收約五六百份申請表的道教聯合會鄧顯紀念中學早前於校網表示，如因疫情申請人未能到校面試，會安排網上面試。校長黃信德稱，面試定於3月初，目前仍希望維持實體面試，惟因應疫情需有「多手準備」。他說，網上面試模式與實體無太大分別，維持中英文面試環節，但會預留數分鐘讓學生熱身，試試聲音畫面。他提醒家長，「空間上、心靈上也要給予子女空間」，讓他們好好發揮。他又提醒，面試時使用虛擬背景並非必要，明白部分較貧困學生擔心居住環境會影響校方對其觀感，但黃認為面試看重的是學生能力，並非其出身背景。

校長提醒注意坐姿衣著

中西區校長聯會主席、小學校長詹漢銘說，以往1月起會為學生預備面試，惟今年面授課堂暫停，故班主任只能個別與學生練習面試。他提醒，視像面試不是面對面，但透過熒幕仍可看到彼此的表情及小動作，提醒學生仍要注意坐姿、衣著等。他說，暫未聽聞中學改以提交短片取代實體面試，惟如要拍片，建議學生於剪接及鋪排上亦要仔細一點，以展現最優秀一面。