設組織與精神病人同行 殘疾生膺中大傑出學生

兒時重病遭排斥 獲扶持解鬱

中大政治與行政學系三年級生陳偉文出生後數月曾患腦癌，病癒後右面神經線受影響，右耳失聰，右眼只剩一至兩成視力，右肢活動能力亦較差。後遺問題雖不太影響其學習，但有損容貌。他說，在小學曾因此遭排斥，幸獲其他同學及師長關懷，聆聽其心聲，令他知道「不是剩下自己一人行這條路」。年幼獲他人扶持，使陳偉文明白一個簡單的關心問候，已有助人釋除精神壓力。

入讀中大後，陳偉文發現不少同學因學業受壓，並在社交網站宣泄情緒，促使他去年初在中大崇基學院資助下，與同學成立組織「同行鳥Companion HK」，邀請有抑鬱症、解離症等精神病患者，講述自己故事，藉此讓大眾明白精神病是什麼一回事，繼而關心患者需要，以助他們融入社會。組織現時有19名成員，正招募新人以統籌活動、研究政策等。

疫下少社交 抑鬱者症狀加劇

新冠病毒疫情持續，社交活動大減亦可能使人精神健康受損。陳偉文說，接觸過一名抑鬱症患者，對方疫下在家工作，外出次數少至一周不足一次，主要以社交網站聯絡朋友，較少見面接觸，致其覺得缺乏友人關心，加劇抑鬱症狀。

陳又說，這段時間學生或同時與家人留在家中，大家共處一室工作或讀書，可能易起爭執，造成精神壓力。他建議大眾主動關心身邊的人，以助他們紓緩精神壓力。

博士生創「說書人」 獲資助成社企

陳偉文獲中大頒發2020年「傑出學生獎」，表揚他在社會服務表現。一同獲獎的中大心理學系博士研究生李昭明2015年創立「說書人」，冀大眾關注精神健康。「說書人」facebook專頁獲逾4.2萬人讚好，專頁除分享精神病患者故事，亦接受讀者來信，「說書人」成員盼做到陪伴、聆聽及同行。「說書人」2019年獲中大資助成社企，透過展覽、工作坊等，推廣精神健康及反污名化。

明報記者