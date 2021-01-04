教育
常識學堂 第197期

互動專區：縮小珍藏比例模型

【明報專訊】大家想將真實的場景、交通工具如飛機、巴士、火車、人物角色全都縮小珍藏嗎？這些根據真實物件而製成的小模型，稱為「比例模型」。按不同的比例，模型大小都有不同呢！

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