教育
通通識 第684期

Data解密：幸福感……從何說起

【明報專訊】一直以來，在課堂討論生活素質的時候，都會以不同方面的生活素質作為討論角度。過去一年，全球受到疫情影響，在生活受到全方位的限制時，到底人們對幸福的看法有什麼不同？

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