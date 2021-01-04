Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年1月4日星期一
通通識 第684期
教大App唱K學古詩 教授：女兒背誦效果改善
中大研究：87%高中生對港府無信心
城大新軟件攝細胞分裂照 助研癌症療法
時事懶人包：培養肉
時事點對點：高中生升學 最聽媽媽話
時事點對點：富國搶訂窮國難求 疫苗分配不平等
Data解密：幸福感……從何說起
你識唔識：嫦娥五號成功登月
配對題：
選擇題：
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Old age living allowance scheme reform
概念解碼：消費主義（CONSUMERISM）
每周焦點：智慧城市2.0出爐
鬥智鬥勇 限時逃出密室
STEAM足迹：如何逃出密室？
答案
時事常識挑戰(香港)：在家看醫生可以嗎？
答案
偵探M.A.D. 升中好重要？
濕地居民：候鳥越冬旅程
互動專區：縮小珍藏比例模型
答案：
時事點對點：高中生升學 最聽媽媽話
prev
next
【明報專訊】新聞撮要
上 / 下一篇新聞
教大App唱K學古詩 教授：女兒背誦效果改善
中大研究：87%高中生對港府無信心
城大新軟件攝細胞分裂照 助研癌症療法
時事懶人包：培養肉
時事點對點：高中生升學 最聽媽媽話
時事點對點：富國搶訂窮國難求 疫苗分配不平等
Data解密：幸福感……從何說起
你識唔識：嫦娥五號成功登月
配對題：
選擇題：
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Old age living allowance scheme reform
概念解碼：消費主義（CONSUMERISM）
每周焦點：智慧城市2.0出爐
鬥智鬥勇 限時逃出密室
STEAM足迹：如何逃出密室？
答案
時事常識挑戰(香港)：在家看醫生可以嗎？
答案
偵探M.A.D. 升中好重要？
濕地居民：候鳥越冬旅程
互動專區：縮小珍藏比例模型
答案：
教大App唱K學古詩 教授：女兒背誦效果改善
中大研究：87%高中生對港府無信心
城大新軟件攝細胞分裂照 助研癌症療法
時事懶人包：培養肉
時事點對點：富國搶訂窮國難求 疫苗分配不平等
Data解密：幸福感……從何說起
你識唔識：嫦娥五號成功登月
配對題：
選擇題：
明報通識網：2020/21學年 時事通識問答比賽
Road to 5**：Old age living allowance scheme reform
概念解碼：消費主義（CONSUMERISM）
每周焦點：智慧城市2.0出爐
鬥智鬥勇 限時逃出密室
STEAM足迹：如何逃出密室？
答案
時事常識挑戰(香港)：在家看醫生可以嗎？
答案
偵探M.A.D. 升中好重要？
濕地居民：候鳥越冬旅程
互動專區：縮小珍藏比例模型
答案：
prev
next