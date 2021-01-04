中大研究：87%高中生對港府無信心

【明報專訊】2019年反修例風波後，社會撕裂未解。中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授黎可欣的團隊早前獲政策創新與統籌辦事處撥款研究，調查250名高中生，當中87%稱對政府無信心，認為是警號。她昨於商台《政好星期天》表示，年輕人是社會的資產，然而經過社會事件，年輕人被視作是問題。黎認為學生需要被尊重，覺得與其他成人、官員可平起平坐，「有得影響社會」，而不是舉辦論壇讓學生發言便可。
港大社工系：社會積聚火藥或再爆
港大社會工作及社會行政學系系主任林一星在同一節目中表示，目前社會積聚了很多「火藥」，「未曾嘗試拆彈」，疫情予機會香港靜下來，如不「拆彈」將火藥移走，將來可能有小火種再次大爆發。他稱，很多人談移民，「火藥」或慢慢移除，不過，另一問題是「到底這是否仍然是香港？幾十年令我們成功、創新的元素是否仍在？」
林一星認為，社會需要包容，為政者很多時抱持「我食鹽多過你食米」、「我知的事比你多」、「跟你傾是給你面子」的心態，反而缺乏了「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」的智慧，「3個年輕人的創造力和爆炸力，往往多過一人，不論他IQ多高」。他問，「香港是否已失去這種予人年輕、願意創新之感，還是教條式框死年輕人，令他們無機會在社會上有意義的參與？」
倡「青年鄰社網絡平台」發展社區
黎可欣稱，學生信任政府背後原因，原來是他們覺得自己有份參與青年政策，她認為要予機會年輕人做改變社會的事，要有可見影響，但不一定要「好爆」，可細微至一起設計口罩、公園椅子。她倡構建「青年鄰社網絡平台」，地區青少年中心統籌，中學、政府等參與，予空間學生構思，發展不同社區項目。