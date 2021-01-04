中大研究：87%高中生對港府無信心

港大社工系：社會積聚火藥或再爆

港大社會工作及社會行政學系系主任林一星在同一節目中表示，目前社會積聚了很多「火藥」，「未曾嘗試拆彈」，疫情予機會香港靜下來，如不「拆彈」將火藥移走，將來可能有小火種再次大爆發。他稱，很多人談移民，「火藥」或慢慢移除，不過，另一問題是「到底這是否仍然是香港？幾十年令我們成功、創新的元素是否仍在？」

林一星認為，社會需要包容，為政者很多時抱持「我食鹽多過你食米」、「我知的事比你多」、「跟你傾是給你面子」的心態，反而缺乏了「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」的智慧，「3個年輕人的創造力和爆炸力，往往多過一人，不論他IQ多高」。他問，「香港是否已失去這種予人年輕、願意創新之感，還是教條式框死年輕人，令他們無機會在社會上有意義的參與？」

倡「青年鄰社網絡平台」發展社區

黎可欣稱，學生信任政府背後原因，原來是他們覺得自己有份參與青年政策，她認為要予機會年輕人做改變社會的事，要有可見影響，但不一定要「好爆」，可細微至一起設計口罩、公園椅子。她倡構建「青年鄰社網絡平台」，地區青少年中心統籌，中學、政府等參與，予空間學生構思，發展不同社區項目。